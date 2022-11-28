Норвегия выделит около €190 млн на закупку газа для Украины

Норвегия выделит два млрд крон (около €190 млн) на закупку для Украины газа на зиму. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства в понедельник, 28 ноября.

«Подписано соглашение о финансировании в размере 2 млрд норвежских крон, которое позволит Украине закупать природный газ предстоящей зимой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закупки газа, финансируемые норвежским правительством являются одним из элементов более крупного пакета мер по улучшению энергетической ситуации в стране.

Кроме того, сообщается, что Норвегия предоставит 1 млрд норвежских крон на ремонт украинской системы электроснабжения и другой важной инфраструктуры.

15 ноября пресс-служба минобороны Норвегии сообщила, что власти страны планируют выделить около 150 млн норвежских крон (около $15 млн) на обучение солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Европы.

Ранее, 7 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну доставлены норвежские системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и итальянские Aspide. Вооружения участвуют в боевых действиях.

В конце октября стало известно, что Норвегия продолжит поставлять оружие киевскому режиму.

Летом правительство Норвегии оповестило, что страна направит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Также отмечалось, что Киев получит 5 тыс. боеприпасов к ним в дополнение к уже поставленным снарядам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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