Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 80 человек при попытке контратаки на артемовском направлении
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек
Сюжет:

Мэр Ульяновска подал в отставку

0
Фото: t.me/davavilin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку. Об этом он рассказал в понедельник, 28 ноября, в своем Telegram.

Отставной состав: чем вызван уход пятерых российских губернаторов
Руководство четырех областей и одной республики сменилось в течение дня

«Принял непростое решение о переходе на новое место работы. Сегодня подаю заявление в Ульяновскую городскую думу об отставке с поста главы города», — написал Вавилин.

Он рассказал, что продолжит работу в оборонной промышленности, для чего у него имеется соответствующее образование.

«После раздумий принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе. Эта сфера мне очень близка, я окончил машиностроительный факультет политеха. Сегодня в условиях дефицита инженерных кадров намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса», — добавил Вавилин.

Вавилин возглавлял администрацию Ульяновска с 15 июня 2021 года. Ранее он в течение пяти лет был министром промышленности и строительства Ульяновской области.

31 октября в отставку ушел мэр Белгорода Антон Иванов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил, что он перешел на другую работу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022