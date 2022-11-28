Мэр Ульяновска подал в отставку

Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку. Об этом он рассказал в понедельник, 28 ноября, в своем Telegram.

«Принял непростое решение о переходе на новое место работы. Сегодня подаю заявление в Ульяновскую городскую думу об отставке с поста главы города», — написал Вавилин.

Он рассказал, что продолжит работу в оборонной промышленности, для чего у него имеется соответствующее образование.

«После раздумий принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе. Эта сфера мне очень близка, я окончил машиностроительный факультет политеха. Сегодня в условиях дефицита инженерных кадров намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса», — добавил Вавилин.

Вавилин возглавлял администрацию Ульяновска с 15 июня 2021 года. Ранее он в течение пяти лет был министром промышленности и строительства Ульяновской области.

31 октября в отставку ушел мэр Белгорода Антон Иванов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил, что он перешел на другую работу.