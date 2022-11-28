Берег Старого озера в Кисловодске благоустроят в 2023 году
Береговую линию Старого озера в Кисловодске начнут благоустраивать в 2023 году. Стоимость работ составляет порядка 385 млн рублей.
На данный момент проект благоустройства проходит государственную экспертизу. Ожидается, что на территории оборудую площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, возле озера появится памп-трек. Об этом сообщает NewsTracker.
Работы на выполнение работ будут выделены из федерального бюджета. Ожидается, что благоустройство завершится в 2024 году.
Ранее была завершена реконструкция Старого озера. На водоеме обустроили подпорные стенки и обновили водозаборные и водосбросные сооружения. Также потребовался ремонт здания лодочно-спасательной службы.