Платный паркинг запустили на улице Красной Армии в Красноярске

В Красноярске на улице Красной Армии начали работать платные парковки. Об этом сообщает городская администрация.

Платный паркинг заработал с понедельника, 28 ноября. Стоимость одного часа составляет 25 рублей, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Чтобы беспрепятственно оставлять свои машины, автомобилистам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Краспаркинг».

Общее парковочное пространство на улице Красной Армии насчитывает 150 машиномест. Их оборудовали в рамках капитального ремонта улицы.

16 ноября сообщалось о завершении капремонта улицы Красной Армии и начале приемки объекта. Известно, что гарантия на проведенные работы и материалы будет действовать от пяти до семи лет.