Минобороны: ВКС России поразили более ста военных и восемь бронемашин высокоточным ударом
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- Минобороны: ВКС России поразили более ста военных и восемь бронемашин высокоточным ударом
Российская авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 украинских военнослужащих. Об этом 28 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара <...> по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт <...> уничтожено более 100 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.
Он добавил, что уничтожено также восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.
Кроме того, представитель Минобороны рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике.
Также 28 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за последние дни ВСУ предприняли несколько попыток атак в Запорожской области, но все они были безуспешными.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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