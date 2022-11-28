Каток и зимние горки откроют в Волгограде 7 декабря

Оборудование для создания катка и зимних горок привезли в ЦПКиО в Волгограде. Ожидается, что сезон в парке начнется 7 декабря.

Площадь катка возле стадиона «Волгоград» составит 2 тыс. кв. м. Ожидается, что благодаря холодильному оборудованию каток сможет работать при температуре до +10 градусов. Об этом сообщает «НовостиВолгограда.ру».

Горки в этом году станут более широкими и длинными. На территории зимнего городка откроют пункт проката, рассчитанный на 120 «ватрушек». Строительные работы на объекте подходят к концу, в скором времени начнутся пусконаладочные работы.

На прошлой неделе первые новогодние елки появились на площадях Оренбурга. Также на площади Ленина оборудовали коробку для катка.