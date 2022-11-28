В Китае представили электрофургон без средней стойки

Компания Jenhoo представила для китайского рынка грузовой фургон на электротяге EV48. Машина разработана и построена за 22 месяца, а ее изюминкой стал кузов без традиционной средней стойки по правому борту, сообщило 28 ноября издание Carnewschina.

Jenhoo является молодой китайской компанией, основанной в декабре 2020 года. Она занимается созданием новых транспортных средств для логистики. С момента основания команда Jenhoo разработала две платформы: первая — для фургонов, вторая — для легких грузовиков.

Габариты грузовика составляют 4860/1750/1990 мм при колесной базе в 3160 мм. Электродвигатель EV48 развивает мощность 82 л.с. Максимальная скорость фургона составляет 100 км/ч. Внешне автомобиль своей «двухэтажной» оптикой напоминает американские фургоны прошлого века.

Главным отличием от машин, используемых в комтрансе, является сдвижная задняя дверь без центральной стойки (ремень безопасности переднего пассажира крепится к передней правой двери). Эксперты отметили, что такое решение может негативно сказаться на защите от бокового удара, впрочем, в Jenhoo о недостаточной безопасности своей машины пока ничего не заявляли.

По словам компании, электрофургон EV48 будет запущен на китайский рынок в первой половине 2023 года. Представители бренда также упомянули, что они уже начали налаживать взаимодействие с некоторыми логистическими компаниями.

23 ноября нижегородская компания New Energy Motors, которая намерена собирать в России китайский электрогрузовик Wolf FC25, сертифицировала его для российского рынка. Грузовик на электротяге оснащен одним трехфазным электродвигателем синхронного типа, который выдает 15 кВт (20 л.с.) и работает от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 205 А/ч. Запас хода на одном заряде составляет 185 км в городском цикле. Фургон оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», электростеклоподъемниками, кондиционером, радиоприемником, электрообогревателем и камерой заднего вида. Версия c тентованной бортовой платформой грузоподъемностью 800 кг стоит 2,7 млн рублей. Изотермические и промтоварные фургоны будут немного дороже. Их оценили в 2,85 млн и 2,96 млн рублей соответственно.