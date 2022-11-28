Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Красноярском крае
В Тасеевском районе Красноярского края в результате пожара погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в ночь на 28 ноября в частном доме в селе Тасеево. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена кровля здания.
Площадь пожара составила 48 кв. м. В доме сгорело потолочное покрытие, также огонь повредил стены.
В ходе разбора завалов на месте было найдено тело мужчины — хозяина дома, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Предположительной причиной возгорания эксперты называют нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
«Напоминаем, что необходимо регулярно проверять состояние печи, прочищать дымоходы, горячую золу заливать водой и выносить на улицу», — говорится в сообщении МЧС.
Вечером 27 ноября пожар произошел в жилом доме в городе Дудинка Красноярского края. В результате погиб мужчина.