Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде
Маршрутка столкнулась с иномаркой на площади Минина и Пожарскогоп в Нижнем Новгороде. Три человека получили травмы.
Авария произошла днем 28 ноября. По данным ГИБДД, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Т-45, нарушил правила расположения на проезжей части. В результате транспортное средство врезалось в машину Mazda, которая выполняла разворот. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».
Травмы получили мужчина и женщины, которые находились в маршрутке. Кроме того, пострадал пассажир иномарки. Потерпевшие доставлены в больницу.
Еще одно происшествие с маршруткой было зарегистрировано 27 ноября. По словам очевидцев, на площади Минина и Пожарского водитель автобуса не убедился, что пассажир зашел в салон, и закрыл дверь. Мужчина упал и ударился головой о тротуар. Потерпевшего доставили в больницу.