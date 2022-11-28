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На Украине сообщили о проблемах с производством хлеба из-за отключений света

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Регулярные перебои и отключения электроэнергии приводят к проблемам с производством хлеба, об этом 28 ноября рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в беседе с Agro Portal.

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«Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию. Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более шести часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию», — рассказал он.

Дученко подчеркнул, что для того, чтобы производство хлеба в стране было стабильным, необходимо обеспечить цеха большим количеством генераторов и топливом для их работы. Однако, как отметил он, на покупку мощного генератора, который смог бы обеспечить электричеством современный хлебозавод, необходимо потратить в районе €30–50 тыс., что не всегда представляется возможным.

«Надо понимать, что работа на генераторах может лишь минимально поддерживать жизнедеятельность предприятий в случае аварийных отключений. Это день или два максимум, но работать и производить хлеб в достаточном количестве на генераторах невозможно», — резюмировал вице-президент.

Ранее в этот день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» отметил, что регулярные удары по критической инфраструктуре Украины способны привести к распаду энергетической системы страны.

До этого, 22 ноября, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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