В Москве началось строительство станции метро «Крымская»

В Москве началось строительство станции «Крымская» Троицкой линии метро. Об этом 28 ноября сообщил сайт столичного мэра.

«На строящейся станции «Крымская» Троицкой линии метро начался монтаж ограждающих конструкций котлована, выполняется устройство буросекущих свай, а также ведутся земляные работы по планировке территории строительной площадки», — рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

К будущей станции направляются четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса, по два от станции «ЗИЛ» и еще два от «Академической».

Станция «Крымская» будет расположена между железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) и жилым кварталом в Донском районе. С нее будет осуществляться пересадка на одноименную станцию МЦК.

Троицкая линия метро будет иметь длину 40 км. Она пройдет от платформ МЦК до городского округа Троицк. Она будет состоять из 17 станций, из которых первые 11 будут построены к 2025 году.

22 ноября в департаменте транспорта Москвы сообщили, что участок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена будет закрыт с 3 по 7 декабря включительно. Этот участок уже был закрыт из-за прокладки тоннеля Троицкой линии метро в начале ноября.