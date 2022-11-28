Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание.

Пожар произошел в здании по улице Володарского. Двое мужчин распивали алкоголь, когда один из них почувствовал запах дыма. Он вышел в коридор и заметил, что загорелся дверной косяк. Местный житель выбежал из квартиры и попросил вызвать пожарных. Тем временем владелец квартиры остался в горящем помещении и погиб. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Установлено, что в квартире за неуплату ранее отключили электричество. После этого владелец жилья самостоятельно подключился к снабжению.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ликвидировали пожар в пятиэтажном доме на улице Тульской. Один человек пострадал, еще пятеро были спасены.