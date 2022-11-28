Канадский журналист назвал условие для окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине должен быть решен дипломатическим путем. Об этом заявил обозреватель Томас Уолком в своей статье для канадской газеты Toronto Star, опубликованной 25 ноября.

По его словам, Киеву необходимо согласиться на переговоры с Москвой, даже если власти не удовлетворены предварительными условиями.

«Россия, со своей стороны, в большей степени готова к диалогу, в то время как Украина готова рисковать и напрочь отвергает эту идею. Мирные переговоры? Зачем заморачиваться», — считает Уолком.

Он добавил, что для завершения конфликта есть веские причины — спасение сотни тысяч жизней, а также конец обострения ситуации вокруг атомных электростанций, создающего риск ядерной катастрофы.

Кроме того, обозреватель призвал НАТО оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг Украины.

«Канада и другие страны НАТО слишком заняты поддержкой одной из сторон. Было бы лучше, если бы они направили всю энергию на то, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — резюмировал Уолком.

25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. При этом он отметил, что для переговоров Россия «должна перестать путать диалог и ультиматум».

При этом в начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. 17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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