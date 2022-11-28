Один человек погиб и пятеро пострадали в массовом ДТП в Орловской области

В Орловской области в результате столкновения двух отечественных легковушек и грузовика погибла женщина-автомобилистка, еще пятеро человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 27 ноября на 82-м км автодороги Орел – Тамбов. По предварительным данным, 31-летняя девушка за рулем «Лады Калина» столкнулась со встречной Ладой-111740 под управлением 70-летнего мужчины, который затем врезался в попутный грузовик Renault.

В результате ДТП водитель «Лады Калина» погибла на месте до прибытия «скорой», пишет InfoOrel.ru. С различными травмами были госпитализированы ее четверо несовершеннолетних пассажиров: 13-летний мальчик, семилетняя девочка, мальчики 2020 и 2021 годов рождения. Также пострадал 27-летний пассажир Лады-1117, но госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего на минувших выходных на дорогах региона произошло 25 ДТП, в шести из них пострадали люди. В результате травмы получили 12 человек, один человек погиб.