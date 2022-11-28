Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки

Международная торговля перешла в стадию кризиса, в связи с чем Россия переориентируется на новые рынки. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих эскпортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток – Запад и Север – Юг», — заявил он на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

19 ноября итальянская газета Corriere della Sera рассказала, что санкции не позволили изолировать Россию в международной торговле. Автор материала обратил внимание на то, что Россия нарастила товарооборот с Индией и Китаем, а также с некоторыми европейскими странами.

Днем ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия является островком стабильности на фоне наблюдающейся в мире неопределенности. По его словам, мировая рецессия минимально повлияет на внешнюю торговлю России.

7 ноября сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022 года составил $153,9385 млрд. Экспорт из Китая в Россию составил $59,5965, повысившись за аналогичный период 2021 года на 12,8%. Импорт российских товаров оказался на уровне $94,342, увеличившись на 49,9%. В общем товарооборот вырос на 33%.

До этого, 30 сентября, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, а по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд. Как заявил дипломат, за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил $117,2 млрд, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого, 15 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ и КНР по результатам текущего года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 млрд.