Свыше 800 млн рублей направят на ликвидацию свалки в Омске

Свалку твердых бытовых отходов планируют ликвидировать в Советском округе Омска. Стоимость работ составит почти 840 млн рублей.

Контракт заключен с ООО «Баромембранная технология — сервис», уточняет ИА «Город55». Ликвидировать закрытую свалку твердых бытовых отходов специалисты должны до 29 мая 2024 года.

Также в ближайшее время власти рассчитывать заключить контракты на ликвидацию свалок в районе Западного и Ново-южного кладбищ. На рекультивацию закрытых свалок, которая проводится в рамках нацпроекта «Экология», будет направлено свыше 8 млрд рублей.

Ранее аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок объявили в Чите. Скопления мусора необходимо убрать в районе аэродрома Кадала.