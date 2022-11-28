Один человек пострадал и пятерых спасли на пожаре в пятиэтажке в Тюмени
В Тюмени при пожаре в пятиэтажке на улице Тульской пострадал человек, еще пятеро были спасены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в ночь на 28 ноября в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Тульской, 6. Информация о возгорании поступила в МЧС 00:29, его полная ликвидация была объявлена в 1:00, пишет портал «Наш город».
В тушении были задействованы 17 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 30 кв. м.
Из горящего дома были эвакуированы 15 человек, еще пятеро — спасены. Известно, что один человек пострадал, уточняет Megatyumen.ru.
Предварительной причиной пожара эксперты называют короткое замыкание. Обстоятельства устанавливаются.
Вечером 27 ноября пожар произошел в жилом доме в городе Дудинка Красноярского края. В результате погиб мужчина.