В России на полгода продлили порядок ввоза пестицидов и агрохимикатов
Временный порядок ввоза пестицидов и агрохимикатов в Россию продлен до 1 июля 2023 года. Соответствующий указ 28 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.
Апрельским указом было разрешено ввозить в страну пестициды и агрохимикаты через государственную границу на любом пропускном пункте. Также было принято решение разрешить государственный надзор в области безопасного обращения с этими веществами при ввозе в местах их временного хранения.
Согласно опубликованному документу, действие этих мер продлено до 1 июля 2023 года.
Ранее 28 ноября правительство России увеличило на 750 тыс. т экспортную квоту для отечественных производителей азотных удобрений. Общий размер квоты теперь немного превышает 9 млн т. Ограничения не распространяются на экспорт в Абхазию и Южную Осетию.
23 ноября Путин сообщил, что Российская Федерация готова расширить работу по поставкам удобрений на международные рынки и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере.
Глава государства также одобрил возобновление поставок аммиака из Тольятти в Одессу по трубопроводу. По его словам, поставки по маршруту были бы выгодны всем сторонам.