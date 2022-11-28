Имя разведчика Абеля присвоили скверу в Самаре

В Самаре один из скверов получил имя легендарного советского разведчика Вильяма Фишера, который вошел в историю под псевдонимом Рудольф Абеья. Речь идет о сквере на улице Красноармейской.

Глава города Елена Лапушкина, присутствовавшая на торжественной церемонии, отметила, что жизнь полковника Рудольфа Абеля связана с историей Самары. Она поблагодарила российское военно-историческое общество за большую работу, которая проводится для увековечивания памяти выдающихся личностей.

НИА «Самара» пишет, что Вильям Фишер проживал в Куйбышеве с 1941 по 1943 годы. Он был преподавателем в разведшколе, готовил радистов, участвовал в радиоиграх советской разведки, которые проводились для того, чтобы дезинформировать немцев во время Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Самаре в самых посещаемых местах появились арт-объекты. Достопримечательности установили в честь 170-летия губернии. На набережной возле памятника князю Григорию Засекину появилась кованая скамейка в классическом стиле с изображением геральдики Самарской губернии. Загородный парк украсила инсталляция в стиле модерн в виде живого фонаря, который держит зонт над скамейкой.