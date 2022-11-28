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Фигуристка Трусова пропустит чемпионат России по прыжкам не из-за травм

Источник заявил, что решение Трусовой пропустить чемпионат России по прыжкам не связан с травмами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова пропустит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге, и это не связано с травмами. Об этом сообщается в понедельник, 28 ноября.

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«Да, Трусова пропустит турнир. И это решение не связано с ее здоровьем», — сказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Чемпионат России по прыжкам состоится 4 декабря, жеребьевка турнира пройдет 3 декабря. В рамках соревновательного дня состоятся командный и личный турниры.

Ранее сообщалось, что на этапе Гран-при по фигурному катанию в Самаре Трусова заняла второе место с результатом 213,80 балла. Победительницей стала Софья Самоделкина, набравшая 217,87 балла.

1 октября стало известно, что Трусова прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе. Отмечается, что 18-летняя спортсменка будет работать со Светланой Соколовской.

В мае 2020 года спортсменка ушла от Тутберидзе и начала тренироваться под руководством Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 она занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Также она обладательница бронзовой медали чемпионата мира и двух чемпионатов Европы.

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