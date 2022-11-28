Диетолог назвала способ приучить ребенка к полезной пище

Чтобы приучить ребенка к здоровому питанию надо начать с себя. Об этом 28 ноября рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Он напомнил, что лишние килограммы портят качество жизни и делают ребенка мишенью для насмешек. Кроме того, лишний вес повышает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому к правильному питанию ребенка надо приучить с раннего возраста.

«Ребенок очень внимательно наблюдает за родителями в первые годы жизни, поэтому важно не только то, что вы ему говорите, но и то, что делаете», — сказал эксперт.

Врач отметил, что говорить с детьми о правильном питании и регулярно покупать чипсы и гамбургеры — неверная стратегия.

В наказание полезную еду также превращать не стоит.

Фраза «пока не съешь все овощи, не получишь мороженое»формирует у ребенка неверную оценку. Он начинает считать, что полезная еда — наказание, а сладости — поощрение за хорошее поведение.

«Никогда не заставляйте ребенка доедать еду до конца – это очень вредная пищевая привычка. Она мешает прислушаться к организму, улавливать чувство насыщения, а также провоцирует расстройства пищевого поведения», — цитирует диетолога «Газета.Ru».

Кроме того, в питании ребенка стоит идти на компромиссы: можно предложить сегодня съесть на ужин овощное рагу, а завтра — макароны.

«Проявите креатив и возьмите на вооружение опыт маркетологов: купите ребенку тарелку с любимым мультяшным героем, попробуйте нарезать овощи интересной формой, например, звездочками или кружочками. Спросите у ребенка: «что ест на завтрак Супермен, или Иван-царевич»», — посоветовал эксперт.

Также приучить к здоровому питанию может совместное приготовление пищи с ребенком.

Собственноручно приготовленная еда кажется вкуснее и съедается с удовольствием, а семейный ужин – отличная возможность провести время вместе.

«Наберитесь терпения. Формирование полезных пищевых привычек – задача непростая. Исследования показывают, что для того, чтобы привыкнуть к новой еде, ее нужно попробовать от 8 до 15 раз», – заключил врач.

Ранее в ноябре сообщалось, что добавки витамина С могут защитить здоровье легких младенцев, которые родились от куривших во время беременности матерей. Научную работу по этой теме провели исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (США)