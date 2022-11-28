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Пресс-секретарь Путина Песков опроверг сообщения о планах России покинуть Энергодар и ЗАЭС

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Российские войска не планируют покидать Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 ноября, комментируя слова главы украинского «Энергоатома» Петра Котина.

Накануне Котин заявил, что украинская сторона наблюдает признаки того, что российские войска якобы готовятся оставить ЗАЭС. Об этом, считает он, свидетельствуют публикации в российских СМИ о необходимости передать станцию под контроль МАГАТЭ и «впечатление, что они собирают чемоданы».

«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», — сказал Песков, в ответ на просьбу прокомментировать предположения Котина.

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Информацию о якобы готовящемся уходе России с ЗАЭС опровергла и администрация Энергодара. Там отметили, что сейчас происходит перевод персонала под юрисдикцию «Росатома» и оформление российских паспортов для работников станции.

ЗАЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в марте. С тех пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают станцию.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области со страной по итогам референдума. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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