Жителей Башкортостана предупредили о морозах до -25 градусов

Температура воздуха понизится в Башкортостане до конца ноября. Синоптики прогнозируют похолодание до –25 градусов.

По данным Башгидрометцентра, до конца суток 28 ноября в республике будет сохраняться гололед. Местами выпадет небольшой снег. Максимальная температура воздуха днем составит –11…–16 градусов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

29 ноября температура понизится до –25 градусов ночью. В дневные часы ожидается –10…–15 градусов, местами до –20 градусов. Осадки прекратятся. Также мороз вероятен 30 ноября.

Ранее синоптики предупредили жителей Калужской области об аномальном атмосферном давлении под влиянием антициклона. Метеозависимые граждане могут испытывать недомогание в ближайшие дни.