Прокуратура займется массовым убийством собак в Астраханской области

Прокуратура Астраханской области начала проверку по факту массового убийства собак в Приволжском районе. Процессуальные действия проводятся по признакам преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животными».

Надзорное ведомство должно установить все юридически значимые обстоятельства происшествия, выяснить, какие физические или юридические лица к этому причастны. Несколько изъятых на месте трупов отправят на ветеринарную экспертизу, сообщает «Астрахань-24».

26 ноября в отдел МВД РФ по Приволжскому району поступило сообщение от местных жителей о том, что на скотомогильнике нашли 60 мертвых собак. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и подтвердила информацию.

Агентство «Арбуз» со ссылкой на очевидцев писало, что у животных выколоты глаза, отрезаны носы и другие органы.