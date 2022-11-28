Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию

В Кремле не видели петицию активистов, назвавших себя «матерями мобилизованных и солдат-срочников», с призывом к прекращению специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом 28 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне, в День матери, на сайте change.org появилась указанная петиция от имени «инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников» и движения «Феминистское антивоенное сопротивление».

«Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам.

Сотрудники СМИ поинтересовались, как в Кремле оценивают создание петиции после встречи президента РФ Владимира Путина с матерями солдат.

«Я не могу оценивать, потому что я не понимаю, что это за поступок, что они имеют в виду. Я не читал, поэтому, не читая, комментировать было бы неправильно», — ответил Песков.

Ранее, 25 ноября, Путин лично встретился с матерями военных, принимающих участие в СВО. Он указал, что Кремль и сам глава государства лично будут делать всё, чтобы семьи тех, кто погиб в спецоперации, чувствовали поддержку.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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