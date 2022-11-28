Эксперты «Мегафона» отметили трехкратный рост интереса россиян к «Черной пятнице»

Мобильный интернет-трафик россиян в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период «Черной пятницы» увеличился в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона» на основе анализа больших данных.

Они также отметили, что число покупателей во время акции выросло в три раза по сравнению с 2021 годом. При этом доля мужчин среди участников «Черной пятницы» за год увеличилась с 30 до 40%.

Список самых популярных товаров в 2022 году возглавили одежда и обувь — данной категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. Второе место заняли книги (27%), третье — ювелирные украшения (21%). Женщин больше привлекала одежда и обувь, а мужчин — техника и электроника.

Так, в интернет-магазине «Мегафона» общее количество заказов в эту «Черную пятницу» увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.

Эксперты также сообщили, что «Черная пятница» остается самой популярной распродажей в стране: мобильный трафик в период акции на 10% опередил показатели Всемирного дня шопинга, который традиционно проходит 11 ноября.