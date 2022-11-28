Жительницу Екатеринбурга осудили за гибель новорожденного ребенка

В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении женщины, которую обвинили в убийстве новорожденного ребенка. Местную жительницу ограничили в свободе на два года.

По данным следователей, обвиняемая родила в домашних условиях в августе 2021 года. Женщина зажала малышу нос и рот, чтобы он перестал дышать. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

После гибели новорожденного женщина поместила тело в полиэтиленовый пакет и отнесла его за металлическое ограждение рядом с мусорными баками. Отмечается, что обвиняемая не состояла на учете по беременности и скрывала свое положение.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 206 УК РФ «Убийство новорожденного». В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие у женщины на иждивении двух детей, уточняет ИА «Ура.ру». Свою вину в произошедшем обвиняемая признала.

20 ноября тело новорожденной девочки обнаружили возле жилого дома на улице Достоевского в Санкт-Петербурге. Установлено, что 20-летняя мать выбросила ребенка в окно после родов.