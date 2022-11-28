Вулкан Мауна-Лоа начал извержение на Гавайях
Гавайский вулкан Мауна-Лоа начал извержение 28 ноября. В настоящее время лава сосредоточена на вершине. Беспрерывную онлайн-трансляцию природного явления ведет канал «Doing Hawaii» на YouTube.
Это первое извержение вулкана с 1984 года. На трансляции можно наблюдать движение лавы.
Мауна-Лоа является одним из самых крупнейших вулканов на Земле. Его высота — 4169 м.
Еще в мае прошлого года ученые из школы морских и атмосферных наук им. Розенстила при университете Майами предупреждали, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа происходит накопление магмы, что может вызвать землетрясение или катастрофическое извержение.
Днем ранее вулкан Котопахи проснулся в Эквадоре. В Сети распространяются кадры, на которых видно, как над кратером стоит густой дым.