Вулкан Мауна-Лоа начал извержение на Гавайях

Гавайский вулкан Мауна-Лоа начал извержение 28 ноября. В настоящее время лава сосредоточена на вершине. Беспрерывную онлайн-трансляцию природного явления ведет канал «Doing Hawaii» на YouTube.

Это первое извержение вулкана с 1984 года. На трансляции можно наблюдать движение лавы.

Мауна-Лоа является одним из самых крупнейших вулканов на Земле. Его высота — 4169 м.

Еще в мае прошлого года ученые из школы морских и атмосферных наук им. Розенстила при университете Майами предупреждали, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа происходит накопление магмы, что может вызвать землетрясение или катастрофическое извержение.

Днем ранее вулкан Котопахи проснулся в Эквадоре. В Сети распространяются кадры, на которых видно, как над кратером стоит густой дым.