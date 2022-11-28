Власти Украины покроют почти половину дефицита бюджета за счет средств ЕС
Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова 28 ноября рассказала, что власти будут делать с дефицитом государственного бюджета страны в 2023 году.
«Почти половина дефицита [госбюджета] будет покрываться именно за счет средств ЕС», — сообщила Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.
На прошлой неделе Европарламент одобрил новый пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до €18 млрд на 2023 год.
В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит $38 млрд.
В Минфине Украины отметили, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров $7,8 млрд.
Ранее заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил «Известиям», что украинская экономика близка к полному развалу.