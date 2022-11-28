ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила серию терактов в местах массовых скоплений людей в Запорожской области.

Теракты готовили трое граждан Украины по заданию спецслужб их страны. Они были задержаны в Мелитополе при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Известно, что двое из них были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине.

«Они дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», — сообщили в ведомстве.

В автомобиле задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. В местах их проживания правоохранители обнаружили два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.

Отмечается, что подозреваемых уже доставили в Москву. Против этих граждан Украины возбуждены уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

9 ноября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что сотрудники российских спецслужб пресекли террористический акт в Бердянске. Оперативники задержали и допросили двоих националистов, планировавших уничтожить важный энергетический объект — трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и почти все местные больницы.

Диверсанты рассказали, что эту цель выбрало главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания им обещали выплатить по $1 тыс.