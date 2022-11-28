В России стартовали продажи электрокроссовера Skywell ET5

Российские дилеры китайской марки Skywell начали предлагать среднеразмерный электрокроссовер ET5. Об этом 28 ноября сообщило агентство «Автостат».

Машина на электротяге доступна в двух комплектациях стоимостью 4 млн 480 тыс. рублей и 4 млн 980 тыс. рублей соответственно.

Полностью электрический кроссовер Skywell ET5 оснащен двигателем мощностью 204 л.с. и обладает запасом хода более 500 км. С помощью быстрой зарядки батарея электромобиля заряжается до 80% за 30 минут.

В зависимости от комплектации в машине могут быть панорамная крыша, адаптивные лазерные фары, вентиляция сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций для безопасного и комфортного управления.

В комплектации Luxury автомобиль оснащен полностью раскладывающимися сиденьями для здорового сна. В режиме «кемпинг» ET5 обеспечит владельца электричеством 220V. Кроссовер Skywell ET5 построен на сверхдлинной колесной базе в 2800 мм.

31 октября в Москве открыли шоу-рум китайских электромобилей марки Skywell. Кроссовер оснащен одним электрическим мотором, приводящим в движение передние колеса (204 л.с., 320 Нм). Полноприводной версии не предусмотрено. До 100 км/ч ET5 разгоняется за 9,6 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Заряда батареи емкостью 72 кВтч должно хватить на 500 км. Руководитель отдела технического обучения и развития модельного ряда Skywell Владимир Соколов рассказал, что у системы терморегуляции батареи есть зимний режим, но затруднился назвать запас хода при минусовой температуре.