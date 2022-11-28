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Проверку начали после ДТП с тремя пострадавшими на трассе в Карелии

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Стали известны подробности крупного ДТП, которое произошло на участке федеральной трассы «Кола» в Пряжинском районе Карелии. В результате столкновения двух автомобилей три человека пострадали.

Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на ГИБДД, авария случилась ближе к 17 часам 27 ноября. Водитель Suzuki, идя на обгон, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который в этот момент двигался по встречной полосе.

В результате травмы получили водитель и пассажирка отечественной легковушки, а также пассажир иномарки.

По факту случившегося началась проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее, 24 ноября, в Лахденпохском районе Карелии столкнулись легковая иномарка и «УАЗ». Пострадали три человека. Авария произошла на 179-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала».

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