Проверку начали после ДТП с тремя пострадавшими на трассе в Карелии
Стали известны подробности крупного ДТП, которое произошло на участке федеральной трассы «Кола» в Пряжинском районе Карелии. В результате столкновения двух автомобилей три человека пострадали.
Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на ГИБДД, авария случилась ближе к 17 часам 27 ноября. Водитель Suzuki, идя на обгон, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который в этот момент двигался по встречной полосе.
В результате травмы получили водитель и пассажирка отечественной легковушки, а также пассажир иномарки.
По факту случившегося началась проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее, 24 ноября, в Лахденпохском районе Карелии столкнулись легковая иномарка и «УАЗ». Пострадали три человека. Авария произошла на 179-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала».