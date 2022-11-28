Один человек погиб в ДТП с «Газелью» в Удмуртии
Легковой автомобиль Toyota столкнулся с «Газелью» на трассе в Удмуртии. Один человек погиб, еще один госпитализирован.
Авария произошла утром 28 ноября на дороге Сарапул — Каракулино на территории Сарапульского района. По предварительной версии, 68-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате он столкнулся с микроавтобусом, сообщает ИА «Сусанин».
Оба водителя получили различные травмы и были доставлены в больницу. Водитель иномарки скончался.
В Якутии автобус столкнулся с грузовиком на федеральной дороге «Лена». По предварительной версии, водитель автобуса не выдержал безопасной дистанции. Травмы получили 11 человек.