Компания подтвердила гибель основателя Forex Club Тарана в авиакатастрофе

Компания Libertex Europe, в которую входит Forex Club, подтверждает информацию о гибели основателя Forex Club, бизнесмена Вячеслава Тарана в результате авиакатастрофы в Монако.

«К сожалению, мы можем это подтвердить», — сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям компании Фивос Пападопулос «РИА Новости» 28 ноября.

Ранее в этот день иностранные СМИ сообщили о том, что основатель Forex Club погиб в результате крушения вертолета в районе Монако.

Крушение произошло 25 ноября на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако.

Воздушное судно принадлежало компании Monacair. На нем осуществлялось сообщение между Швейцарией и Лазурным Берегом. Как сообщали СМИ, на борту находились как минимум один пилот и один пассажир, они погибли.

Вячеслав Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «радиоэлектроника». Последние 10 лет жил в Монако. У него остались жена и трое детей.