В Испании назвали ошибкой решение ЕП о признании России спонсором терроризма

Испанский экономист Хуан Торрес Лопес в статье для испанской газеты Publico написал, что Европарламент (ЕП) совершил роковую ошибку, признав Россию страной — спонсором терроризма.

Он указал, что данное решение «трусливое» и «циничное», пишет «Газета.Ru». По словам Лопеса, этот шаг помешает Европе в мирном урегулировании конфликта на Украине. Даже США, как напомнил автор, не решились на аналогичные действия, осознавая, какие это проблемы принесет.

«С такими двойными стандартами Европейский парламент превращается в школьную шпану, лишает себя права действовать как оператор, который может реально и решительно способствовать установлению свободы, мира и справедливости на этой многострадальной планете», — заявил Лопес.

В статье отмечается, что в ситуации вокруг Украины Евросоюз занял, по мнению эксперта, наихудшую позицию, которая обернулась экономическими издержками и сделала сообщество более зависимым от США.

«Европа становится марионеткой в руках Соединенных Штатов», — резюмировал Лопес.

На прошлой неделе Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. В резолюции содержится набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное решение принималось в атмосфере оголтелой русофобии и ненависти к России, поэтому Москва не принимает это близко к сердцу.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани отметил, что эта резолюция в отношении России провоцирует только усугубление конфликта между Москвой и Киевом.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».