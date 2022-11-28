ПСБ предложил клиентам накопительный счет с доходностью до 7,15%

ПСБ Private Banking предложил клиентам накопительный счет с доходностью до 7,15%, пополнив тем самым линейку сберегательных инструментов для состоятельных клиентов.





Как рассказали в банке, проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. При этом срок действия счета и суммы пополнения не ограничены.



По словам старшего вице-президента, директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова, «в этом году многие состоятельные клиенты изменили свои приоритеты и отношение к риску, предпочитая более консервативные инструменты — вклады и накопительные счета с гарантированным доходом». И в среднесрочной перспективе, добавил Сафонов, интерес к депозитам у них сохранится, поэтому банк разработал «еще один ликвидный инструмент с привлекательной доходностью».



«Условия по новому продукту более гибкие — проценты начисляются на остаток по счету за календарный месяц, а возможность дистанционно управлять счетом позволяет мгновенно вносить и снимать любую сумму без потери начисленных процентов», — отметил старший вице-президент ПСБ.



Открыть и пополнять накопительный счет можно в мобильном приложении, интернет-банке или в отделении ПСБ.