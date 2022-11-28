Около 124 т покрышек утилизировали на территории Ижевска

С августа по ноябрь коммунальные службы собрали порядка 124 т колесных покрышек в Ижевске. Отходы были утилизированы.

Во всех районах города собрали около 6,2 тыс. колес. Об этом сообщает Udm-info.ru. Жителям города напоминают, что шины запрещено складировать с другими отходами. Сдать покрышки можно на экопост в Ленинском районе.

Раньше горожане использовали колеса для оформления клумб и изготовления арт-объектов. На текущий момент покрышки относятся к отходам 3–5-го классов опасности, их запрещено использовать в целях благоустройство. Физическим лицам грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей, управляющим компаниям — до 250 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Липецке с улиц вывезли порядка 200 т шин. Подрядная организация доставляет старые покрышки на предприятие, которое превращает отходы в резиновую крошку.