Проводка ледоколов в акватории порта Кандалакши начнется с 5 декабря

Стала известна дата начала периода ледокольной проводки в морском порту Кандалакши. По распоряжению капитана порта он стартует с 5 декабря.

С этого времени в акватории разрешат плавание судов с ледовым классом не ниже Ice 1 в соответствии с классификацией Российского морского регистра судоходства или такого же класса других обществ классификации.

Суда без ледовых усилений допустят к плаванию только с проводкой ледокола. Буксирно-баржевые составы к плаванию не допустят, пишет ИА «Би-порт».

Распоряжение будет действовать до тех пор, пока ледовая обстановка не изменится.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что власти выделят на поддержку российского флота 65 млрд рублей. В проекте бюджета на ближайшую трехлетку уже предусмотрели финансирование в 15 млрд рублей, остальные средства могут быть включены в проекты на 2024–2026 годы.