Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние дни предприняли несколько попыток атак в Запорожской области, но все они были безуспешными. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«За четыре дня у нас было четыре или пять попыток контратак. <…> Все они были сразу сорваны, <...> и везде были потери боевиков, исчисляющиеся десятками», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов добавил, что при атаках украинские войска лишились бронетехники и танков.

В конце прошлой недели российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS в Запорожской области.

23 ноября Рогов сообщил, что российские военные уничтожили технику ВСУ на позициях, откуда наносятся удары по Энергодару и Запорожской АЭС, в находящихся под контролем Киева Никополе и Марганце в Днепропетровской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».