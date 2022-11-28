Поликлинике в Тамбове присвоили статус клинической

В Тамбове городская поликлиника № 5 получила статус клинического лечебно-профилактического учреждения. Это необходимо для совершенствования совместной с медицинским вузом работы по организации помощи населению, а также по повышению квалификации специалистов, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В клиническом медучреждении заработают кафедры, отделы и лаборатории медвузов, начнется научно-исследовательская работа. Также присвоение нового статуса подразумевает проведение на базе поликлиники симпозиумов, научно-практических конференций, разработку и внедрение новых технологий, сообщила агентству главный врач поликлиники Лариса Толстова. Все предпринимаемые действия должны улучшить качество медицинской помощи, оказываемой населению.

Руководство учреждения в ближайшее время планирует активизировать научно-исследовательскую деятельность и создать научный совет. Врачи поликлиники войдут в состав преподавателей одной из кафедр медицинского института ТГУ имени Державина.