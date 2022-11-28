«Молдовагаз» сообщил о доплате «Газпрому» $20,5 млн аванса за ноябрь

«Молдовагаз» полностью погасил задолженность перед «Газпромом» по авансовому платежу за поставки газа в ноябре, который вырос почти вдвое из-за возросших объемов потребления, доплатив $20,49 млн. Об этом 28 ноября в своем Telegram-канале сообщил глава компании Вадим Чебан.

По его словам, «Молдовагаз» до 21 ноября перечислил «Газпрому» аванс в размере 50% от стоимости природного газа за ноябрь на сумму $21,41 млн. Однако на фоне изменения структуры потребления природного газа правого берега Днестра объемы поставок газа увеличились с 52,11​ до 102,0 млн куб. м.

Соответственно, размер необходимого аванса за ноябрь также вырос почти вдвое — до $41,9 млн. Таким образом, «Молдовагаз» должен был перевести «Газпрому» еще $20,49 млн.

«Хочу сообщить, что АО «Молдовагаз» обеспечило перечисление ПАО «Газпром» указанной задолженности, тем самым исполнив свои платежные обязательства по авансу (по новым объемам) перед поставщиком природного газа», — сообщил Чебан.

Ранее в этот день в «Газпроме» сообщили, что компания приняла решение не снижать поставки природного газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию, так как «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре.

При этом в компании обратили внимание на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа, отметив, что в случае повторных нарушений поставки газа могут сократиться или прекратиться вовсе.

Ранее, 22 ноября, «Газпром» сообщил о том, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

В тот же день счетная палата Молдавии опубликовала результаты аудиторских процедур, согласно которым задолженность «Молдовагаза» составила $590,8 млн. Значительную ее часть составляет задолженность за период с 2011 по 2015 год ($394,1 млн). Еще $144,8 млн долга образовалось с 1990 по 2007 год, $37,3 млн — в декабре 2021 года, $14 млн — в первой половине 1999 года, до начала работы «Молдовагаза».

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она подчеркнула, что «Газпром» вдвое сократил объем газа. «Газпром» в свою очередь отмечал, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива.

27 октября президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Тогда «Газпром» пошел навстречу правительству Молдавии и контракт был заключен на их условиях, добавил российский лидер.