Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов признан второй звездой игрового дня, прошедшего 27 ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил сайт лиги.

Нападающий «Миннесоты Уайлд» забросил шайбу и оформил две передачи в матче с «Аризоной Койотс». Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты».

Для Капризова это был девятый матч подряд, в котором он совершил результативные действия. Всего за этот период он оформил пять голов и сделал девять передач, сообщил «Спорт-Экспресс».

Всего в этом сезоне Капризов набрал 27 очков по системе «гол + пас». Он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. Третьим лучшим игроком признан форвард «Сиэттл Кракен» Мэттью Беньерс.

23 ноября нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил 790-й гол в НХЛ. Он забросил шайбу в матче с «Филадельфией Флайерз».