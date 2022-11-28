Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Мир
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Общество
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Посол России оценил перспективы использования карт «Мир» в Венесуэле
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек
Сюжет:

Пасечник призвал МККК принудить Киев к гуманному обращению с военнопленными

0
Фото: REUTERS/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Iryna Rybakova
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал Международный комитет Красного Креста принудить Украину к соблюдению Женевской конвенции в отношении военнопленных. Об этом он написал 28 ноября в своем Telegram-канале.

«Видео ужасное, но мы не можем это комментировать»
Гендиректор МККК Роберт Мардини — о кадрах с убийством россиян, помощи в обменах пленными и предстоящей зиме в зоне конфликта

«Призываем Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата! Требуем обратить внимание на условия содержания в лагерях для военнопленных на территории Украины и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций, принудить Киев соблюдать основополагающий принцип международного права — гуманность», — написал Пасечник.

Он отметил, что из плена в ЛНР возвращаются 23 бойца. При этом все вернувшиеся из украинского плена заявляют о «нечеловеческом отношении» со стороны Киева. Они рассказали, что к ним применялись моральное и физическое насилие, пытки и избиения.

Так, 27 ноября российский военнослужащий Идрис сообщил, что, когда он находился в украинском плену, врачи отказались делать ему операцию. Он получил ранение в руку в бою. Оказавшись в плену, врачи оказали ему медицинскую помощь не в полном объеме. Когда зашла речь об операции, они сказали ему обращаться за такой медпомощью в России.

24 ноября один из освобожденных россиян в рамках обмена рассказал «Известиям», что украинские боевики заставляли военнопленных ползать с простреленными коленями.

Также в ноябре в одном из украинских Telegram-каналов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 10 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые были безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись казни в селе Макеевка в ЛНР. 18 ноября в Минобороны РФ подчеркнули, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Военными следственными органами Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уже не одно уголовное дело по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022