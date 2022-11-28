Пасечник призвал МККК принудить Киев к гуманному обращению с военнопленными

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал Международный комитет Красного Креста принудить Украину к соблюдению Женевской конвенции в отношении военнопленных. Об этом он написал 28 ноября в своем Telegram-канале.

«Призываем Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата! Требуем обратить внимание на условия содержания в лагерях для военнопленных на территории Украины и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций, принудить Киев соблюдать основополагающий принцип международного права — гуманность», — написал Пасечник.

Он отметил, что из плена в ЛНР возвращаются 23 бойца. При этом все вернувшиеся из украинского плена заявляют о «нечеловеческом отношении» со стороны Киева. Они рассказали, что к ним применялись моральное и физическое насилие, пытки и избиения.

Так, 27 ноября российский военнослужащий Идрис сообщил, что, когда он находился в украинском плену, врачи отказались делать ему операцию. Он получил ранение в руку в бою. Оказавшись в плену, врачи оказали ему медицинскую помощь не в полном объеме. Когда зашла речь об операции, они сказали ему обращаться за такой медпомощью в России.

24 ноября один из освобожденных россиян в рамках обмена рассказал «Известиям», что украинские боевики заставляли военнопленных ползать с простреленными коленями.

Также в ноябре в одном из украинских Telegram-каналов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 10 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые были безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись казни в селе Макеевка в ЛНР. 18 ноября в Минобороны РФ подчеркнули, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Военными следственными органами Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уже не одно уголовное дело по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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