Бездомных кошек впервые пересчитали в Твери

В Твери впервые провели перепись бездомных кошек. Волонтеры в течение 11 месяцев, что длились мероприятия, проводили зоомониторинг, рассказывали детям о важности ответственного отношения к домашним животным.

В инициативной группе по защите животных Твери «Тверским ведомостям» рассказали, что специалистам удалось насчитать в городе 3200 бездомных кошек. Лидирует по количеству животных Заволжский район. А самым популярным окрасом является черно-белый и серый в полоску.

Перепись проводилась с использованием «метода квадрата», который лег в основу зоомониторинга в Москве. Помогали в работе и жители города, от которых поступило более 400 сообщений на горячую линию проекта и в соцсети.

Социальный проект «Кошки в городе: системный подход к регулированию численности бездомных животных» проводится при поддержке регионального правительства. Он поможет контролирующим органам подсчитать, сколько необходимо потратить на стерилизацию бездомных животных, в каких районах ее необходимо провести в первую очередь.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что в городе Нелидово в Тверской области бродячая собака напала на подростка. Животное набросилось на 15-летнюю девочку. Ее госпитализировали.