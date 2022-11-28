«Газпром» заявил, что «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате текущих поставок газа

«Газпром» 28 ноября сообщил в Telegram-канале, что не станет снижать подачу газа на станции «Суджа» для транзита в Молдавию, так как Кишинев устранил нарушения.

«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», — говорится в заявлении.

В «Газпроме» напомнили, что Кишинев регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок.

На прошлой неделе «Газпром» зафиксировал оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с «Молдовагазом». В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

В ответ на это вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну указал, что объемы, остающиеся на Украине, — это молдавские резервы, которые Кишинев полностью оплатит.

Кроме того, в ноябре счетная палата Молдавии опубликовала результаты аудиторских процедур, согласно которым задолженность «Молдовагаза» составила $590,8 млн.

В свою очередь депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия планирует с 2023 года отказаться от сотрудничества с «Газпромом» по поставкам газа и найти других поставщиков топлива.