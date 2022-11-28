Большинство американцев выбирают авто с традиционным мотором

Исследование, проведенное австралийским изданием Compare the Market (специализируется на сравнении страховых услуг), показало, что американцы по-прежнему выбирают автомобили с традиционным мотором, несмотря на то что потребители в Австралии и Канаде предпочитают электромобили. Об этом 27 ноября сообщило издание Carscoops.

Опрос потребителей в США показал, что не менее 53% американцев предпочли бы приобрести традиционный автомобиль. Лишь 34% выбрали бы электромобиль. Итоги опроса контрастируют с аналогичным исследованием в Австралии, где 50,8% респондентов заявили, что предпочли бы электромобиль. В Канаде за машину на электротяге высказались 51,4% респондентов.

Опрос показал, что есть несколько основных причин, по которым многие потребители в США не убеждены в пользу электромобилей. Например, 56,4% людей заявили, что основным препятствием для входа на рынок являются срок службы батарей и стоимость ее замены. Дальность хода стала проблемой для 50,9% респондентов, длительное время зарядки беспокоило 50,5% автомобилистов.

Цена электромобиля стала проблемой для 54,4% опрошенных. Более 32% американцев были бы готовы потратить на покупку электрокара максимум $25 тыс., а это означает, что в настоящее время они не могут позволить себе ни один доступный электромобиль. Еще 20,9% опрошенных признались, что не намерены потратить более $34 999 на покупку электрокара.

25 ноября стало известно, что Tesla отзывает почти 80 тыс. автомобилей в Китае. Причиной стали проблемы с ремнями безопасности. Часть моделей элекрокаров произведена в США, часть собрана в Китае. Ранее компания Tesla заявила, что отзовет 300 тыс. машин из-за дефекта фар. С начала текущего года акции компании подешевели на 48%.