Шара Буллет рассказал о подготовке к бою с Рагозиным

Российского бойца Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет будет сопровождать большая команда в бою против Михаила Рагозина. Об этом он рассказал 28 ноября после прилета из Таиланда в Екатеринбург.

«Скоро приедет весь тренерский состав, подключится. Гор, Азизян, Расул Магомедалиев, Рамазан Исмаилов, мой тренер Долгат, мой друг Махач. Толпа будет, команда серьезная соберется, угол будет серьезный», — сказал он «Известиям».

Шара Буллет сразится с Рагозиным 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием вечера ММА станет бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. В тот же вечер состоится встреча полутяжеловесов Ивана Штыркова и Асылжана Бакытжанулы.

27 ноября боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от противостояния Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что удары Шлеменко по корпусу станут для Магомеда Исмаилова настоящим испытанием. При этом Шлеменко, по его мнению, будет стараться удерживать бой в стойке.