Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 бойцов ЛНР

В Россию возвращаются 23 бойца Луганской Народной Республики (ЛНР) после освобождения из украинского плена. Об этом 28 ноября сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Ребята прошли через многое. Все как один отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация!» — написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны России рассказали об успешном обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам угрожала смертельная опасность в украинском плену.

В министерстве уточнили, что еще девять россиян вернулись в Москву из украинского плена.

Военнослужащие на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России долетели до Москвы, чтобы пройти лечение в российских больницах.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда их сразу же отвезли в больницы для осмотра, лечения и дальнейшей реабилитации.

Ранее обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся 23 ноября. Процедура прошла по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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