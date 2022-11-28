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Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 бойцов ЛНР

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В Россию возвращаются 23 бойца Луганской Народной Республики (ЛНР) после освобождения из украинского плена. Об этом 28 ноября сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Ребята прошли через многое. Все как один отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация!» — написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны России рассказали об успешном обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам угрожала смертельная опасность в украинском плену.

В министерстве уточнили, что еще девять россиян вернулись в Москву из украинского плена.

Военнослужащие на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России долетели до Москвы, чтобы пройти лечение в российских больницах.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда их сразу же отвезли в больницы для осмотра, лечения и дальнейшей реабилитации.

Ранее обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся 23 ноября. Процедура прошла по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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