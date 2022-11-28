Высокое атмосферное давление прогнозируют в Калужской области

Синоптики предупредили жителей Калужской области о повышении атмосферного давления. Погодные условия в регионе определяет антициклон, который пришел с территории Монголии.

Согласно прогнозам, температура воздуха в течение недели будет понижаться. К среде похолодает до –8 градусов. Об этом сообщает газета «Весть». Атмосферное давление значительно превысит норму и составит 764 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что повышенное давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Жители региона могут испытывать головные боли и снижение работоспособности.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальных морозах и обильных осадках в ряде регионов. Сложные погодные условия ожидаются в Ростовской области и Краснодарском крае, где вероятно усиление ветра.