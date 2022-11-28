Reuters: США изучают предложение Boeing поставлять Киеву боеприпасы

Компания Boeing выступила с предложением поставлять на Украину высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, дающих возможность нанесения дальних ударов. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 28 ноября.

Отмечается, что речь идет о бомбе малого диаметра для наземных целей (GLSDB).

Агентство сообщает, что это лишь часть из планов компании по налаживанию производства новых боеприпасов, предназначенных для поставок в Киев.

Указанные боеприпасы малого диаметра с ракетным двигателем M26, как пишут авторы материала, могут быть переданы Украине уже весной 2023 года.

Уточняется, что компания Boeing совместно с SAAB разрабатывает GLSDB с 2019 года. В прошлом месяце исполнительный директор SAAB Микаэль Йоханссон сообщал, что ждет в ближайшее время контракта на поставку ракет.

Ранее, 25 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

24 ноября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения киевскому режиму осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

Тогда же глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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