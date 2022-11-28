Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Мир
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Общество
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Посол России оценил перспективы использования карт «Мир» в Венесуэле
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек
Сюжет:

Reuters: США изучают предложение Boeing поставлять Киеву боеприпасы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Boeing выступила с предложением поставлять на Украину высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, дающих возможность нанесения дальних ударов. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 28 ноября.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

Отмечается, что речь идет о бомбе малого диаметра для наземных целей (GLSDB).

Агентство сообщает, что это лишь часть из планов компании по налаживанию производства новых боеприпасов, предназначенных для поставок в Киев.

Указанные боеприпасы малого диаметра с ракетным двигателем M26, как пишут авторы материала, могут быть переданы Украине уже весной 2023 года.

Уточняется, что компания Boeing совместно с SAAB разрабатывает GLSDB с 2019 года. В прошлом месяце исполнительный директор SAAB Микаэль Йоханссон сообщал, что ждет в ближайшее время контракта на поставку ракет.

Ранее, 25 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

24 ноября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения киевскому режиму осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

Тогда же глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022